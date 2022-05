Očima Saši Mitrofanova: Genetičtí rasisté v Rusku a u nás

iframe

Doba se posunula tak daleko, že dnes jen intelektově podměrečný jedinec, nebo otevřeně prokremelská sběř může v Česku tvrdit, že Rusko není ta země, která s okatým a deklarovaným porušením veškerých pravidel mezinárodního soužití vojensky napadla Ukrajinu a páchá na jejím území zločiny proti lidskosti. Předkládám váženému čtenářstvu rádoby filozofické odůvodnění přímo z Ruska, od mladé pohledné ženy, proč jsou Rusové vyvolení a proč mohou páchat vše, co je napadne.

Pro ty, kteří nevyslechnou celý tento vášnivý projev a nepřečtou si české titulky, uvádím klíčovou pasáž tohoto zdůvodnění genetického rasismu, podle něhož jsou Rusové předurčenou, vyšší kastou: „Jsme historicky, geneticky nejsilnější, nejodolnější a nejupřímnější národ. Bojí se nás kvůli pravdě, kvůli genetické spravedlnosti.“ Jestliže někoho z vážených čtenářek a čtenářů napadne, že je to jen opakování nacistického blouznění o Němcích jako nadlidech, nezbude než konstatovat, že je to naprostá pravda. Hitler se po určité době vrátil, protože jen přešel do jiného prostředí a mluví dnes ústy milionů obyvatel Ruska, pouze odlišnou řečí.

Byli na to ostatně připravováni léta. Už v roce 2014 prohlásil Putinův vyslanec do USA Andranik Migranjan, že pokud by se Hitler zastavil po obsazení československých Sudet, zůstal by v dějinách své země politikem té nejvyšší třídy. Vladimir Putin zas chválil jiného nacistického zločince, Josepha Goebbelse, že byl úspěšný, přičemž to říkal zrovna zástupcům Židů.

Komentář A. Mitrofanova, který vyšel v Právu 5. dubna roku 2014 Foto: Právo

Co to ale má společného s naším dneškem? A má to vůbec nějaký souvis? Právě že má, a přímý. Kdo podle vás pronesl tato slova v češtině, na sněmu českého politického subjektu: „Náš národ je geneticky určen, abychom hráli větší roli než doposud“? Andrej Babiš v roce 2019. V současné době kašle na své pracovní povinnosti poslance a jezdí po republice drahým obytným vozem, aby si zajistil hlasy obyvatel, pokud se stane koncem tohoto roku jedním z účastníků volby hlavy českého státu.

Jak vypadá onen vzorek Babišových voličů, kteří by měli být geneticky určeni, aby hráli větší roli než doposud, ukazuje video z dílny samotného hlasatele genetické spravedlnosti. Při pohledu na tyto údajné nadlidi člověka napadne: Pán Bůh s námi a zlý pryč.