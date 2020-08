Očima Saši Mitrofanova: Fíkus? Kdepak. Bolševník lánský

Česko by za těchto podmínek přinesl na jednací stůl jako nejzápadnější hráz. Teď už nikoli socialismu a míru, jako za SSSR, ale ruské nacionalistické říše s rysy fašismu. Proto je tak důležité sledovat, co se děje v Bělorusku. Putinův úspěch na konci tohoto procesu, tedy Bělorusko připojené k Rusku, třeba soft formou, by byl prvním krokem na cestě, v jejímž finiši by zákonitě stál ruský nárok na Česko.