Očima Saši Mitrofanova: Existovat očkování proti omezenosti, to by se vyrojilo odpůrců!

Andrej Babiš po vyvolávání špinavých vášní vůči neexistující závadové mládeži, která chce zničit důchodce, a strašení neexistujícími migranty, kteří co nevidět obsadí české chaty a chalupy, sáhl po další olepené zbrani. Pozval do Česka maďarského premiéra Viktora Orbána, aby ten Babiše, pro kterého je netajeným vzorem, podpořil v kampani před volbami.

Ostatně to oba kamarádi, kteří občas vypadali jako šťastní kovbojové ze Zkrocené hory, okamžitě a otevřeně naznačili: Nepřítel neprojde! Nepřítelem jsou pro ně novináři, kteří nepodléhají jejich moci. Coby ukázka, jak by to mohlo vypadat, pokud Babiš bude další čtyři roky premiérem, posloužila velmi dobře diskriminace svobodných médií v režii českého premiéra.

Ale Babiš a další politici z téže části spektra ví moc dobře, co je živí, sytí a vyzvedává do sedla. Je to omezenost a hloupost značné části spoluobčanů, kteří ovšem své volební právo hodlají využít. Tady je úžasný obrázek, kdo se také podílí na výběru lidí, kteří pak jsou s to ovlivnit osudy všech voličů, začasté mimořádně neblaze.