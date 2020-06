Očima Saši Mitrofanova: Dutina ústní baby jagy, vyhlídky osamělých zubů

Trčícím osamělým zubem je Babišovo ANO. Teď vládne díky tomu, že pod ní trpí sociální demokracie, která připomíná někdejší komunisty hájící se tím, že do KSČ vstoupili, aby ji rozložili zevnitř. Jak dopadla stará KSČ, víme. Jak dopadá nová KSČM, víme taky. Momentálně drží Babišovu vládu u moci. Ale preference jí nerostou. Ani ČSSD se tím nemůže pochlubit. Takže je nejen teoreticky možná situace po příštích sněmovních volbách, že žádná z těchto stran poslance mít nebude.

I kdyby v této situaci čnělo ANO stejně vysoko nad zbytkem sněmovních stran jako nyní, nemusí to být pro ni vítězství. Musíme rovněž brát v úvahu, že na hranici volitelnosti se pohybují nejen KSČM a ČSSD, ale také KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Popusťme uzdu fantazii úplně – i když nic opravdu divokého na takové vyhlídce není – a připusťme, že v příští Sněmovně mohou být pouze čtyři strany. Dejme tomu ANO, Piráti, ODS a SPD (zatím to nevypadá, že by se navzájem vymlátily s Trikolórou).