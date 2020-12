Očima Saši Mitrofanova: Drzý soused seshora nasadil citové vydírání

Už jen samotný fakt, že se v křesle předsedy české vlády chaoticky vrtí taková osoba, by měl vést k zapnutí všech alarmů, protože hloupý Honza je skvělý v pohádce , ale má-li řídit stát jako svou stodolu, bude v zemi ouvej. V pohádce stojí, jak se rozumní lidé chovali k tomuto absolventovi Vysoké školy života: „I mlčte, hloupý, a poslouchejte,“ okřikovali ho lidé. - „Ba to nebudu poslouchat, ani slova nechci již vědět,“ odpovídal.

Závěrečná věta od Boženy Němcové naznačuje, kam až to se svou drzostí dopracoval: „Když přišel Honza domů, koupil si panství a měl chytrosti až dost.“ Andrej taky. Ale teď se dostal do potíží. Nechtějí mu schválit obrovskou dluhovou sekyru. A on křičí, že když ten velikánský dluh, který nikdo jaktěživ neviděl, neodkývají, lehne ves popelem a za to budou moct Fiala s Jurečkou, Filip s Okamurou, Rakušan, proradný Hamáček a ta ženská Pekarová Adamová. Jenom on ne, udatný rek Andrej, který zachránil tisíce mrtvých.

Jak je to s údajnou odpovědností opozice? To máte tak. Žijete v paneláku a nad vámi řádí drzý soused. Celá jeho rodina dupe od rána do večera, i v hodinách nočního klidu. Když za ním zajdete, abyste ho upozornili, že se takhle chovat nemůže, vysměje se vám do očí, že bude dělat co chce, protože většina majitelů bytů je na jeho straně. Pak vám seshora lije na balkón všelijaké tekutiny, hází odpadky a děsně se chechtá, že umíte jenom žvanit, kdežto on maká šestnáct hodin denně a volá si se starostou.