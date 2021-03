Očima Saši Mitrofanova: Drzá čela nahoře, kam pohlédneš. A hlučné mlaskání

Dnes vědí i ti spoluobčané, kteří podnikatele nenávidí třídní nenávistí, že ve skutečnosti není většině lidí v této branži, kteří vstoupili do pandemie covidu jako poměrně stabilní byznysmeni, po dlouhých měsících mnoha vládních zákazů a malé vládní pomoci, co závidět. Ba co víc. Obyvatel země nemusí být zatížen třídními předsudky, aby vzal na vědomí, že nejde pouze o podnikatele. Na mizině nebo skoro na mizině jsou i lidé mimo podnikání, kteří ani předtím neoplývali velkým blahobytem.