Očima Saši Mitrofanova: Drsná, ošklivá realita v podání poslaneckých nacionalistů

Schválili hlasy těchto lidí nový zákon, podle něhož by na pultech větších českých supermarketů mělo být od příštího roku nejméně 55 procent potravin z Česka. Následně by se měl tento podíl zvyšovat o tři procentní body ročně až do roku 2028, kdy by činil minimálně 73 procent. Proč jsem ale psal o nacionalistech, nepřehnal jsem to, není to účelovka a kampaň?

Není. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) to myslel upřímně, jak už to sociální demokraté od časů Stanislava Grosse rádi dělávají. Poslance vyzval: „Buďme trošku nacionalisti, co se týká potravin českého zemědělství a naší země.“ Nejlepší reakci veřejnosti jsem zaznamenal v této podobě.

Trochu nacionalisti. To je jako trochu těhotná ? — Daniela Kryslova (@dan_kryslova) January 20, 2021

Ministr Toman má blízko k prezidentu Zemanovi. Prezident Zeman má blízko k prezidentu Putinovi. Prezident Putin již před léty zakázal dovoz potravin ze zemí, které označil za nepřátelské (je to Západ). Rusové musí jíst domácí nekvalitní náhražky. Nedávno Putin rozvinul další iniciativu. Nařídil státně omezovat ceny na potraviny. Už to platí pro cukr a olej. Teď mu hlásí, že stále rostou ceny na těstoviny, ve hře je tedy zákaz volné tvorby cen na obilí a těstoviny. Odchylky stíhá prokuratura.

Tomanova rodina má vzpomínky na dobu, kdy platilo heslo Sovětský svaz, náš vzor, protože se jí aktivně zúčastnila. Toman starší byl ministrem zemědělství ve Štrougalově vládě v 80. letech. Vypadá to na naplnění rčení Stará láska nerezaví. Víc ke skutečnému pozadí těchto kroků ale umí říct povolanější.

V Rusku nikdo nepochybuje o tom, že sami boháči potravinové embargo nedodržují a konzumují vybrané a kvalitní západní potraviny. Plebs ať žere šunty. Kdyby – a to se naštěstí kvůli odporu EU nestane – se tento výpad nacionalistů v Česku schválil, byl by to skok zpátky do dob normalizace.

Biden ve svém inauguračním projevu řekl: „Naše dějiny byly neustálým bojem mezi americkým ideálem, že jsme všichni stvořeni být sobě rovnými, a drsnou, ošklivou realitou rasismu, nativismu, strachu, démonizace.“ Drsnou, ošklivou realitu našeho života ztělesňují ti poslanci, kteří vyslyšeli volání ČSSD po nacionalismu, jímž v dějinách začínaly nejhorší diktatury.