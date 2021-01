Poslanci odklepli kvóty na české potraviny

„Jestli tímto někomu chceme namluvit, že to není porušení volného trhu, tak si nedovedu představit, jak intelektuálně omezený by ten člověk musel být,“ tepal návrh Holomčík.

Podle schválené úpravy poslance Radima Fialy (SPD) by na pultech mělo být od příštího roku nejméně 55 procent potravin z Česka. Následně by se měl tento podíl zvyšovat o tři procentní body ročně až do roku 2028, kdy by činil minimálně 73 procent.