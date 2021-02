Očima Saši Mitrofanova: Domovnice řádí na Hradě

Zeman se svou tehdejší soustavou argumentů, která nebyla nijak složitá, neuspěl, jelikož Sládek pořád jen mlel tu svou a vůbec na něj nereagoval. Pavel Dostál kamarádovi Zemanovi pomohl s tím, že to byla chyba jít do takové společnosti, protože s domovnicí se nediskutuje. To se Zemanovi líbilo a zopakoval to několikrát. Z toho vyplývalo, že domovnice je sice osoba v jistých technických záležitostech potřebná, ale nemá co strkat svůj nos do věcí, kterými se zabývají solidní lidé.