Očima Saši Mitrofanova: ČSSD se může chovat jako idiot, ale potom se nesmí divit

Co zbylo z této partaje pro dnešek, může každý sledovat v přímém přenosu. Čerstvě ji opustil plzeňský hejtman Josef Bernard. „Poměrně zásadní byl spor kolem vládního angažmá sociální demokracie a já stál na straně těch, kteří byli proti vládnímu angažmá s podporou KSČM. Myslím, že to sociální demokracii ubližuje, poškozuje to její reputaci, ztrácí svůj význam a nikdy jsem to nepovažoval za dobrý taktický krok,“ řekl.