Očima Saši Mitrofanova: ČSSD, lišnij čelověk české politiky

Výrazně a přesvědčivě se k tomu přihlásila na svém online sjezdu. Musím jako svědek všech hlavních fór sociální demokracie od roku 1993 říci, že první část debaty byla zajímavější, než to bývalo na offline sjezdech. Tady to bylo, jak říkával nebožtík Stanislav Gross, křišťálově čisté. Co na srdci, to na jazyku.

To pokračovalo i po zvolení staronového předsedy Jana Hamáčka už v prvním kole. Bylo to jasné rozhodnutí většiny delegátů. Nešlo sice o podporu kolem 80 procent, jakou mívali někdejší předsedové, ale k vítězství stačí jakékoli množství hlasů tvořící nadpoloviční většinu. V okamžiku této klíčové volby se sjezd zlomil a dál už to bylo jen potvrzení jednobarevnosti nového vedení.

Kandidáti na místopředsedy, kteří nechtěli pokračovat v hamáčkovském urputném držení kalhot, aby nespadly úplně, buď z dalšího klání dobrovolně odstoupili, nebo nebyli zvoleni. Debata v této části sjezdu byla stále velmi upřímná. Zaznělo mimo jiné pokárání, že strana je řízena demokratickým centralismem a není možné ho porušovat. Nejedno komunistické srdce v oranžovém obalu u toho zaplesalo.

Pak bylo ke slyšení, že je třeba se zbavit myšlenky, že ČSSD musí ve své činnosti uznávat elity nebo ty moderní novoty, ale musí obsluhovat ty méně schopné, méně úspěšné a méně vzdělané. K tomu se dobře hodil jiný výkřik, že strana prohrává, protože nedokáže dobře ukazovat své úspěchy v televizi, aby odrážela „neoprávněnou kritiku pravicových elementů“. Zaznělo také: „Já jsem koukal, že ten Sputnik není špatná látka. Četl jsem o něm různé věci.“ A k tomu se v dalším příspěvku vyskytla neskrývaná zášť k nadnárodním společnostem, které podle řečníka vysávají Česko.

Zkrátka a dobře, byl to čistý vzorek strany, která se nestydí za to, že je trochu komunistická, trochu xenofobní, trochu méně chytrá. Proč by nebyla, když chce cílit na voliče s těmito vlastnostmi. Nic proti tomu, v zemi žijí různí občané a na zastoupení v parlamentu mají nárok všichni.

Problém je v tom, že tato hřadla již jsou obsazena. Stačí pohled na čerstvé volební preference, které byly zjištěny ještě před sjezdem ČSSD.

<br>