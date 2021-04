Očima Saši Mitrofanova: Co znamená přehodnocení vztahů s Ruskem

Co to vlastně znamená? Když se něco musí přehodnotit, vyplývá to z poznání, že dosavadní stav přestal být vyhovující. Jaký je tedy ten stav? Sestává z velkého množství nesourodých částí. Teď není řeč o vědomostech a zkušenostech lidí, kteří z titulu své profese nebo jen proto, že se takto poskládal jejich život, mají vlastní pohled na Rusko a mohou ho podložit reálnými fakty, nikoli mýty nebo zbožnými přáními. Mám na mysli stav tzv. veřejného mínění, či, jak se ještě říká, národního povědomí.