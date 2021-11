Očima Saši Mitrofanova: Co jsem měl dnes k obědu

Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Zprávu BIS, v ní Čína a Moskva činaná. Lány jako LDN a v ní jeden člověk jen. To koukáte, to koukáte, to jsem měl dnes k obědu…