Očima Saši Mitrofanova: Cirkus s klauny odtáhne, kocovina zůstane

Co si o českém premiérovi myslí občané, kteří nemají pavlač místo páteře, je k vidění na sociálních sítích. Nejsou tam jen slušné výrazy a je to správně. Proč?

Může se stát, že Česku skutečně poteče do bot z východu. Upozorňuji v této souvislosti na prognózu dvou ruských politologů zde https://plus.rozhlas.cz/alexandr-mitrofanov-dva-rusti-politologove-zverejnili-znepokojujici-prognozu-8143097. Země s pověstí stvořenou Babišem nemusí být oblíbená. Také proto, že nedávno zpochybnil závazek ČR přispět na obranu v rámci NATO zde od 13. minuty. Navíc může Babiš pomocí svých peněz kdykoli zmizet ze země stejně lehce jak do ní přišel. Odnesli by to občané, kteří nemají miliony ani možnost strávit zbytek života v cizině.