Očima Saši Mitrofanova: Chtíč aby spal

Máme ještě nějakého člena vlády, který by byl tvůrcem nevšedních obsahů? Teď prosím nemám na mysli pana premiéra. Ten patří v tomto oboru do extraligy a není správné tahat do těchto výšin obyčejné ministry. Naštěstí máme čerstvé příklady kreativní činnosti i pod premiérskou úrovní.

„Myslím, že pravdu mají východní filozofie, které tvrdí, že to, co je minulost, to je pryč, co je budoucnost, ještě není a to, co má smysl, je přítomný okamžik. Proto se raději zabývám přítomností.“ - „Je to něco, co se nějakým způsobem děje.“ (Odpověď na otázku, proč nyní odvolává hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou.) - „Maximum předpokladů je k tomu, že se situace zlepší. V nejméně pravděpodobném případě by došlo ke zhoršení.“ Všechno copyright Jan Blatný, ministr zdravotnictví.