Očima Saši Mitrofanova: Chovatelská stanice stachanovců

Nedělám si legraci, ministr zdravotnictví Jan Blatný už zase upravuje svého miláčka. Snad nepřijdou požadavky z Hradu, Lán či Průhonic, aby zvíře splňovalo podmínku, že se kolem něj budou moci sejít širší rodiny i v době, kdy nemajitelé tohoto živočicha budou mít podobná shromáždění úředně zakázána.

Ministr však pouze jede v lajně určené šéfem. Andrej Babiš nejen zachránil tisíce mrtvých, což už pár měsíců víme a v tichosti se za to chystá navržení na Nobelovu cenu. Nově oznámil národu, že Česko vyváží 87 procent exportu. Lze očekávat dodatečné sdělení, kam že se zatoulalo těch zbývajících 13 procent. Kdyby se zjistilo, že je ukradly tradiční politické strany, tedy opozice, anebo dejme tomu EU, mohlo by z toho být skvělé ústřední heslo pro kampaň k podzimním volbám do Sněmovny.

Můžeme si pro dovršení dojmu z vládních činitelů posloužit nekonečnými monology dvou ministrů v jednom pod střechou s nápisem „Karel Havlíček“ či módní přehlídkou na Instagramu Aleny Schillerové vytvořenou fotografem, který nejen fotí, ale také radí s projevy. V této barvotiskové vládě musí být otázka veřejnosti, kdo že otrávil Bečvu, logicky vnímána jako ošklivá záležitost, která kazí dobré zažití, a tak odpověď nepřichází.

Zkuste si představit, že tuto sbírku exotů máte jako pracovní tým, který vám nabízejí pro práci na nějakém důležitém úkolu. Existuje situace, v níž by tito stachanovci byli ideálním lidským materiálem? Ano, byli by skvělí, kdyby bylo zapotřebí přivést podnik zu grunt, vyvést z něj v něčí prospěch všechna aktiva, a oni by u toho posloužili jako užvaněná zástěna.

Jejich šéf je úžasný machr. Jako majstrštyk si dovolím ocitovat jeho nedělní dialog s moderátorkou:

Andrej BABIŠ, premiér, předseda hnutí ANO

Stát není firma. Jako to si neumíte představit, co to je stát.

Markéta FIALOVÁ, moderátorka

Nebyl jste to vy, kdo říkal, že stát se dá řídit jako firma?

Andrej BABIŠ, premiér, předseda hnutí ANO

To taky dělám.

