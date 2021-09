Očima Saši Mitrofanova: Chlupatá opice vykukuje

Novináři tak budou odkázáni na tuto informaci o zdravotním stavu hlavy státu a budou muset ji zveřejnit. Pitomost, co? Připomíná to látku knihy z roku 1926 Tvorba duševně nemocných a její vliv na vývoj vědy, umění a techniky. Jenže to není krajina psychopatických snů, ale Česko v roce 2021 s prezidentem dvakrát po sobě zvoleným lidem a mluvčím, kterého si přivedl.