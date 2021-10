Očima Saši Mitrofanova: Český zázrak? Ne, výsledek práce bez iluzí

Já si to sice vůbec nemyslím, ale zájem o české dění a také doprovodné uznání těm voličům, kteří dokázali údajný český zázrak, tedy vykopnout Babiše z vlády, potěší.

Opravdu ale opravdu strašný štěstí....dopadnout volby jinak vše je v prdeli.... Myslím si, že právem byli označovány jako nejdůležitější za posledních 30 let!!

Leopolde, za rok, dva rozhodou ti samí voliči o tom, že Andrej Babiš je novým prezidentem. Aktuálně by dosta až 2,7 milionu hlasů. Jsem také šťastný za ten výsledek. Ale náš národ je schopen všeho.

Kdybych se to pokusil shrnout, Leopold König si myslí, že lidem, kteří mají stejné názory na společnost a politiku jako on, ve volbách přálo štěstí.

A Pavel Novotný sice jeho radost sdílí, ale upozorňuje, že není vyloučen Babišův pokus o vendetu, pokud by se rozhodl kandidovat na prezidentský úřad. Novotný nemá důvěru v rozum valné části spoluobčanů, proto zůstává ve střehu a na štěstí nejspíš nespoléhá.

Pro mě je tato krátká výměna názorů ukázkou, i když to možná kvůli její stručnosti tolik nevynikne, v čem tkví hlavní rozdíl v nazírání na společnost a politiku i mezi lidmi, kteří se jinak názorově shodnou. Pokusím se vyložit, jak to vnímám.

Vnášet štěstí jako faktor do politického boje je romantické a lidské. Jenže tento přístup zákonitě zahrnuje naději, že svět přece není až tak zlý a mnozí spoluobčané přece nemůžou být tak pitomí, jak s nadšením chtějí vypadat.

S tímto postojem je spojen stále populární slogan Pojďme jim to vysvětlit, oni to musí pochopit! V praxi se naplňuje snahou přesvědčit občany z druhé myšlenkové a kulturní galaxie, že musí přece patřit do té naší. Oni ale vůbec nemusí, ať už z jakýchkoli důvodů. Je jim dobře v tom jejich vesmírku.