Očima Saši Mitrofanova: Celý Jakeš, až mi slzička ukápla

Ale dlouhé bílé vousy mě mimo jiné řadí mezi pamětníky. Dokážu si dobře vybavit, jak mluvili komunističtí hodnostáři před listopadem 1989. Proto bezchybně poznám ozvěny písní bolševických v jakémkoli současném politickém projevu. Musím poděkovat premiéru Andreji Babišovi. Pravidelně mě vrací ve vzpomínkách do let mého mládí a ať už bylo jakékoli, vousy jsem měl tehdy černé a břicho se chovalo slušně, bez pokusů o předbíhání zbytku těla. Uznejte, že je to hodný pán, i když o tom, že mě dojímá, nemusí nic vědět.

V poslední době se ale i při této nevědomosti vynasnažil tak, že jsem jako by cítil, jak z mých beder padají desítky let a záda přestávají bolet. Moc dobře mu to jde. Koukejte, za časů mého mládí se vždycky veřejně nadávalo na zlé kapitalisty. Že můžou vyletět z kůže, aby uškodili socialistickému Československu. Zvláště velkou intenzitu ty nadávky měly poté, co představitelé komunistické vlády neuspěli v jednáních se Západem.