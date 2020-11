Očima Saši Mitrofanova: Buldoci se pohnuli, koberec se vzdouvá

Vicepremiér a dvojministr Karel Havlíček v Partii CNN Prima vysvětloval, proč vláda proti pandemii koronaviru v podstatě nemůže udělat nic přelomového. Klíčová byla Havlíčkova věta: „Když se podíváme do všech zemí, tak kdokoliv, kdo je alespoň trochu soudný, vidí to, že se to fakticky nedalo zastavit.“

Silnějším oponentem byl ministrovi předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, který žádal konkrétní činy. Připojil se ale i Hamáček, který v řádu dnů slíbil „velmi jednoduchou tabulku, která v pěti stupních závažnosti říká, jak na to ten stát bude reagovat“, míněno na vývoj pandemie. Havlíčkovi se ale v odpovědi budoucnost opět zamlžila, protože podle něj nikdo nemůže vědět, jak se budou věci vyvíjet.

Na první pohled to vypadá jako divně teoretický spor. Ale není. Pokud zvítězí Havlíček (který je Master Babiš’s Voice), bude vláda tvrdit, že se s nemocí nedalo dělat dohromady nic kromě reakcí na její postup. Žádné plánování, zdůvodňování kroků kabinetu ani prevence nepřichází při tomto pojetí v úvahu. Jenže Hamáček razí jiný odstín: ano, vláda se snažila, ale až pomine nejhorší doba, mělo by se na parlamentní úrovni vyšetřit, jak se vlastně snažila.

A tady je krůček k další logické otázce: Kdo z vládních činitelů se snažil hodně, kdo málo, a kdo se nesnažil vůbec a měl by být vystrčen na pranýř? Kdo měl červenou mikinu, a kdo odjel na Krétu, ha? Kdo vedl Ústřední krizový štáb, a kdo zakázal nošení roušek, které by snížilo nakaženost populace?

Vybavte si otevřenou averzi, která panovala mezi Hamáčkem a exministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem do té míry, že jejich hádky probíhaly na veřejných sociálních sítích. Hamáček působí dojmem, že shromažďuje materiály ze svého řízení krizových procesů, které by předložil případné parlamentní vyšetřovací komisi. A co by mohl předložit Vojtěch? Nemluvě o Babišovi. Tam by stačilo spojit všechny jeho tiskovky do jednoho videa a členy komise by omývali.

Není divu, že se Babiš ošívá. Sama o sobě by taková komise neměla sílu nic vyřešit, ale kdyby ji veřejnost sledovala zrovna před sněmovními volbami, bylo by to pro ANO nevýhodné. A pro soc. dem. by šlo o záblesk naděje, že se přece jen dostane do Sněmovny.

Alexandr Mitrofanov Komentátor. Zabývá se vnitropolitickým děním a tématy spojenými s vývojem v Rusku. Získal Cenu křepelek (1994), Cenu Ferdinanda Peroutky (2000), Cenu Karla Havlíčka Borovského (2015) a Cenu Jiřího Ješe za komentář (2016). Vydal knihy Za fasádou Lidového domu (1998) a Politika pod pokličkou (2002, s Markétou Maláčovou), podílel se na sborníku Bludné cesty sociální demokracie (2005). Je aktivní jako mikrobloger @AlexandrMitrofa. Články autora