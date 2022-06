Očima Saši Mitrofanova: Bude zle. Fiala otevřel hledí

Ruská armáda se stala na Západě v mnoha případech terčem výsměchu kvůli zastaralosti její výzbroje a nemoderním způsobům vedení války. Jenže jak poukazuje Karel Dolejší, moderní válku Kreml ani nehodlá vést. Sází na to, co pomohlo Sovětskému svazu v roce 1945. Je to kombinace bezedné zásobárny kanónenfutru a značných rezerv jednoduchých ničivých prostředků, v nichž má převahu nejen nad Ukrajinou, ale rovněž nad Západem.

V těchto dnech se u Putina rozhodují, zda jít do přímé konfrontace s NATO kvůli blokádě Kaliningradské oblasti, kterou uskutečnila Litva. Pokud by v Kremlu zahájili další fázi již běžící války, ve vzduchu by viselo použití ruských taktických jaderných zbraní jako prostředku zastrašení NATO, aby se stáhlo z území, které Putin pokládá za „součást historického Ruska“ a hodlá obsadit stoj co stůj.