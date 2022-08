Očima Saši Mitrofanova: Bez koulí po našem

Chlápek si pozornosti kolemstojících užíval . Nejdříve jsem si myslel, že mu jde o uříznutí varlat, ale pak zmínil i vasektomii. Z jeho projevu ovšem nevyplynulo, zda je bez koulí, nebo má jen přerušené chámovody. Co ale neustále zdůrazňoval, byla péče o děti.

Argumentace zněla takto: děti my dospělí neustále traumatizujeme. Počínaje okamžikem jejich příchodu na svět, což je násilné vytržení ze sladkého nebytí. A po narození prožívají děti podle tohoto řečníka v Hyde Parku jen fyzické a duševní utrpení. Což je tedy podle něj důvod, proč by lidé neměli děti vůbec mít. Vždyť jsou to sobci, kteří si je stejně pořizují jen pro vlastní potěšení, ale dětí se nikdo neptá, zda se někdy chtěly narodit.