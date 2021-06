Očima Saši Mitrofanova: Babišův coming-out v rozpravě o nedůvěře

No… Jak se to vezme. To první je opravdu jen vtip. Ačkoli se v tom jeden nevyzná, když Andrej Babiš doopravdy vykřikl: „My jsme nechtěli otvírat ty bary, aby sem zase z celé Evropy chodili popíjet cizáci!”

Dobré pokračování této nálady lze najít v zemi, kde vládnou Kimové. Obrázek, na němž čistokrevné děti ničí cizáka , by mohl posloužit jako předloha pro volební kampaň ANO. Jinak k Babišově náhle probuzené české krvi a půdě dávno pradávno poznamenal Vladimir Lenin, sám člověk s pestrými národnostními kořeny: „Poruštění jinorodci to s těmi bytostně ruskými náladami vždy přehánějí.“ Přesně předpověděl případ současného českého premiéra, na nějž také sedí Poturčenec horší Turka.

Babiš se definitivně odhalil během čtvrteční sněmovní rozpravy o vyslovení nedůvěry vládě. Když se vrátím k dalšímu výroku, který jsem schválně uvedl jako vtip, jako že je svrchovaný premiér, který nepodléhá nikomu, jen občanům, tak to bohužel vtip není. Myslel to vážně, i když je to kolosální konina. Článek 68 Ústavy České republiky totiž praví: „Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.“

Když předseda vlády veřejně, ba dokonce ve svém projevu v parlamentu, tvrdí opak, může to znamenat pouze dvě věci. Za prvé že je to hlupák, který nezná Ústavu, což nevadí u popeláře, ale naprosto vylučuje výkon funkce premiéra. V závorce dodám, že je to navíc grobián, který ve své funkci kdekoho napadá a uráží, a že také není možné se nikdy spolehnout na pravdivost jeho tvrzení, ale to je taková řádka třešniček na dortu z kosteleckých uzenin, kterou zříme už léta.