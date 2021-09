Očima Saši Mitrofanova: Babišem k trvalé debilitě

V hledáčku máme dílko Andreje Babiše s názvem Budu vás bránit před fanatickým Pirátostánem. Až do roztrhání těla! Jaké formální příznaky vykazuje? Jde o krátký šot ve video podobě s dodaným zvukem. Zvuk je autentický, což můžeme usoudit z charakteristického zabarvení hlasu a přízvuku, který se sice různí posměváčkové snaží napodobit, ale nikdo a nikdy, slyšíte nikdy, toho nebude v plné míře schopen. Ve vizuální části je použita figurka Andreje Babiše, která má bezpochyby reálný základ, ale provádí pohyby, které by ani Babiš nebyl s to v reálu uskutečnit.