Očima Saši Mitrofanova: Apríl ať pěstuje kavárna. Doba je vážná!

Kde je, ptám se jménem všech, kteří sdílí můj názor, vyjádření solidarity s lidmi, jimž osud nedopřál tak skvělého vzdělání jako za minulého režimu, kdy se učily dělné věci, ne nějaká antropologie jídla, čert aby to spral? Ví antropolog, co je ingot? Oblékl si někdy poctivé montérky? Stál někdy burzovní makléř, neřkuli takzvaný IT specialista u vysoké pece ve chvíli, kdy produkuje základ našeho blahobytu a dobrého jména ve světě? Pochybuji. Prostě pochybuji. Mizí ty zlaté ručičky, kterých tady bylo na rozdávání. Pro stát i na melouchy.

Proto říkám každému na potkání: Volte pana Babiše! Ten nekrade, už toho má dost. A kdyby kradl, tak krade pro nás, pro lidi. Jak bych to vysvětlil? Jako že krade v našem zastoupení. Ještě jinak: Kdekdo by rád něco šlohnul, ale nemá na to koule. A on je vždycky měl. Tak to dělá za nás. Sorry jako, je to pravda. A když na něj budeme hodní, tak nám něco přisype. Ukázal to s důchody. A taky s tím, že lidi mají na výplatní pásce o něco víc peněz.