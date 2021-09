KOMENTÁŘ: Zpráva o sjezdu disidentů – Alexander Tomský

Pod vlivem vítězného marketingu premiéra také usiluje o bezobsažnou politiku. Babiš, jak známo, žádný ideový postoj nemá, přišel do politiky, aby uhájil, legitimoval a zvýšil svůj majetek. Ti ostatní možná názor mají, ale raději mlčí, strany se neodvažují vymezit, protože je to nebezpečné, zejména se na nás valí těžko vysvětlitelná temná témata. Ta ovšem voliče neosloví. Ten, jak se zdá, je se situací zatím spokojen, a pokud něco tuší, tak si říká, že to možná nebude tak horké. A hlavně jsme vůči progresivistické ideologii a Evropské unii, zejména katastrofálnímu zelenému údělu, téměř bezmocní. Teprve v hodině dvanácté, až každý na vlastní kůži pocítí, že je zle, a nastoupí revoluční nálady, bude možné něco dělat.

Můžeme si dělat legraci z našich sousedů, kde udělalo kariéru sloveso vystoupit. Vystoupili z atomu, teď vystoupí z uhlíku i z masného průmyslu a chystají se vystoupit i z auta, osobní mobilita je pro planetu nepřijatelná. Po říjnových volbách tam s nejvyšší pravděpodobností vznikne levo-rudo-zelená trojkoaliční vláda a národ stádní mentality bude provádět ekoagendu až do hořkého konce, do těch elektrokol a elektrokoloběžek. A protože Němci vládnou i v Bruselu, přivedou Evropu k rozvratu. Je to snad poprvé v dějinách, co politici (v míru) slibují lidem bídu, pot a slzy. A nakonec možná přivodí válku.