Rakety Kalibr zasáhly v hlubokém týlu ležící Vinnycji po zničení velkého ruského skladu munice v Nové Kachovce. Zemřelo 24 lidí včetně čtyřleté dívky a dvou chlapců ve věku sedm a osm let. A když byl podruhé zasažen sklad munice v Kadijivce, dříve známé jako Stachanov, následoval raketový útok na Mykolajiv, kde byly zasaženy budovy dvou univerzit.

Podobné útoky žádnou taktickou ani strategickou výhodu nepřinášejí. Druhá světová válka a následné války v Koreji a Vietnamu jasně ukázaly, že bombardování nezlomí ochotu bránit se nebo dál bojovat a rozhodně nepřesvědčí Ukrajince, aby Rusy vítali. Z útočníka se stává brutální barbar, což si Západ uvědomoval, a proto se v Iráku a Afghánistánu snažil vyhýbat náletům, při nichž bylo velké riziko civilních obětí, i když se mu to ne vždy dařilo.

Ať si Kreml říká, co chce, Kyjev žádnou skutečnou hrozbu pro Moskvu nepředstavuje. Přesto se chová, jako by tomu tak bylo, a dojem, že vede „absolutní válku“ či pokračuje po osmdesáti letech ve vedení velké vlastenecké umocňuje i rétorika. Stále se opakuje, že Ukrajině vládně fašistický režim a klíčovou roli v něm hrají neonacisté. O vypjaté nenávisti v duchu druhé světové války, kdy platilo, že mrtvý Němec je dobrý Němec, svědčí i některé komentáře ruských čtenářů pod články, že při útoku na Vinnycju zemřeli civilisté. Není je třeba litovat, protože jsou to přisluhovači fašistů.