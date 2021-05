KOMENTÁŘ: Zemanova osobní omluva Srbům za bombardování je dobrá i pro Českou republiku - Thomas Kulidakis

Správně řečeno to ale byl začátek temné historie, která pokračovala dalšími neschválenými, na základě nepravdivých údajů nebo prostého chtění odstartovanými akcemi. Jako příklad můžeme uvést americké angažmá v Iráku či Libyi. Co hůř, byla to pečeť znedůvěryhodnění OSN. Válka vedená ze vzduchu proti Srbsku nebyla válka obranná, což je válka jediná spravedlivá, jakkoliv se tenkrát Václav Havel snažil vysvětlit, že agrese byla sice bez mandátu OSN, ale přesto vedená z dobrých pohnutek.

Česká republika a Srbsko si navzájem nic neudělaly. Ministr zahraničí Kulhánek s uspokojením konstatoval, že stávající vztahy jsou výborné, a to i zásluhou prezidenta, a tak to má být. O to v zahraniční politice jde, o nastavení spolupráce vhodně tak, že nejsou dvoustranné problémy. Pokud se Srbsku podaří vstoupit do EU, může mít Česká republika dalšího spojence při tvorbě koalic. Pokud ne, přátelství může pokračovat, přičemž řešení otázky vztahů Srbska a Kosova je přece jen úkol mocností a velmocí, které do dění byly a jsou zapojené. My můžeme pokračovat v dobrých vztazích i do budoucnosti, protože je potřeba dívat se dopředu.