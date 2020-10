KOMENTÁŘ: Zbytečný projev prezidenta – Jiří Pehe

Lidé, kteří v životě něco dokázali, jsou kupříkladu prý ti, kdo zasadili strom, postavili dům, zplodili dítě. A vězte, že to nejsou jenom desítky vyznamenaných na pražském hradě, ale desetitisíce, statisíce, ba milióny lidí, kteří svým způsobem mají za sebou úctyhodnou životní dráhu, a mohou se ohlédnout za sebou a vidět, že tato dráha byla úspěšná.

Veřejnost by proto jistě uvítala, kdyby se podrobněji dozvěděla, čím se vyznamenal Zemanův příznivec bývalý hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek více než jiní hejtmani. Anebo čím byly výjimečné činy hoteliéra Vladimíra Dohnala, pokud za výjimečné nepovažujeme to, že jezdil se Zemanem do Číny a má na Hradě restauraci. A je medaile pro Františka Hezoučkého oceněním jeho bývalého ředitelování v jaderné elektrárně Temelín, nebo toho, že prosazuje ruské technologie pro dostavbu Dukovan?