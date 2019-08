KOMENTÁŘ: Zaorálek ve vládě je šance pro ČSSD – Thomas Kulidakis

Samotný Zaorálek, známý jako „Zao“, je politický matador. V Poslanecké sněmovně sedí od roku 1996. Je zkušený, výřečný, vždy připravený odpovědět. Svou schopnost slovní akrobacie prokázal i tentokrát při vysvětlování, proč jde do vlády, v níž původně sociální demokracii nechtěl. V České republice prý není moc stran, se kterými by oranžoví mohli vládnout. Vysvětlení tedy zní, že chce „s Andrejem Babišem některé věci dělat a prosadit“.

To vše tedy nahrává sociální demokracii. Podle aktuálního předvolebního průzkumu si opět pohoršila. Získala by jen 6,5 procenta hlasů, což na moc poslaneckých mandátů nevypadá. Výřečný Zaorálek tedy může pomoci, byť s aureolou politika schopného oběti. Jako když na sebe například vzal volební porážku po odchodu Bohuslava Sobotky.

Z hlediska politického boje o hlasy voličů se tedy můžeme těšit na pěkný fotbal nejen pro politology. Otázka ovšem zní, co instalace nové figury do koaliční vlády vzájemných soupeřů znamená pro samotné ministerstvo kultury. Zaorálek má pravdu, že by ochrana památek propagovaná prezidentem neměla převýšit snahu českou kulturu vyvážet do zahraničí.