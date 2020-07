KOMENTÁŘ: Za svobodu projevu - Alexander Tomský

Popis je přesný, důvody naznačené, boj ideologické fronty totiž nastoupil z levého křídla a nakazil dnešní liberalismus a ti umírnění jen bezmocně požadují svobodu klasického liberalismu. Příčiny krize jsou pro levici velmi nepříjemné, museli by kálet do vlastního hnízda.

I naši komentátoři prozrazují bezradnost. Petr Fischer (Aktuálně.cz) viní internet. „Tak dlouho jsme usedali k sociálním sítím a pouštěli se do velkých i malých kulturních válek, až jim s notným potěšením propadl celý západní svět. Jako by lidem chybělo místo, kde se mohou destruktivně vyřádit, a když konečně dostali k dispozici virtuální prostor, zjistili, že v něm je možné skoro všechno. A prakticky bez limitů. Nekonečné přestřelky o kulturní hodnoty a momentální i věčný smysl dějin se ale ze sítí rychle převalily zpět do fyzického světa. Padají sochy, upravují se filmy, přepisují knihy. A ničí kariéry i osobní životy. Slova bolí a zraňují, šíří se nenávist až za hrob.”

I Petr Koubský (Deník N) mlží: „Tolerance se nedá nařídit shora, ani vynutit povinným korektním vyjadřováním. Mladí lidé v aktivním věku, mileniálové, vyrostli na Západě ve společnosti, která dosáhla značných úspěchů hmotně, morálně, politicky. Tyto úspěchy pokládají za samozřejmé a chtějí jít dál, jako to chtěla každá generace před nimi. Starší lidé nechápou, jak může někdo tolik pohrdat tím, co oni vybojovali. Těm nestačí mírný liberální pokrok v mezích zákona. Chtějí velkou změnu a chtějí ji hned. Chtějí jít zkratkou. A nechtějí další léta zdlouhavých diskusí, v nichž se na lékárnických vahách poměřuje, kdo má o chloupek pravdy víc. Proč vyvažovat, když je každému myslícímu člověku jasné, co je správné. Proč popřávat sluchu těm, kdo lžou a škodí, když víte, kde je pravda. A hlavně: proč ztrácet čas s detaily a výmluvami, když je na světě tolik nespravedlnosti, kterou je třeba napravit hned teď! Vždyť jde o životy. Nečekejme, pojďme do akce, maličkosti dořešíme potom.”