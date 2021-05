KOMENTÁŘ: Vládci teroru – Alexander Tomský

Je to úspěch i neúspěch. Jak je možné, že se během sedmi let od poslední agrese podařilo vládcům enklávy vyrobit sofistikovanější zbraně hromadného ničení v takovém množství, a to pod blokádou? Co lze očekávat příště?

Navzdory tak strašlivému teroristickému útoku hlavní média i politici demokratického Západu, a to bez ohledu na svou politickou orientaci, stejně jako při předchozí agresi, ztratili soudnost a žádají obě strany o zdrženlivost, jako by mezi oběma stranami konfliktu existovalo morální srovnání. Jako by neznali genocidní cíl teroristů. Západ místo toho, aby se spojil a pokusil se vládce teroru zlikvidovat, tak jako islamistický stát ISIL teroristy toleruje. Ostatně je za Gazu v morálním smyslu zodpovědný, dlouhá léta tlačil na Izrael, aby se z okupovaného území stáhl.

Komentátoři a reportéři si zřejmě na bezvýchodnou situaci Izraele zvykli. Zajímají se, proč zaútočil Hamás právě teď, a ačkoli jsou geopolitické důvody zřejmé (zrušené volby na palestinském území, které by vyhrál, a potřeba ukázat sílu čtyřem zrádcům Arabské ligy za diplomatické uznání Izraele), reportáže se soustředí na bezvýznamné incidenty, které údajně zločince k agresi vyprovokovaly.

V Jeruzalémě protestovala skupina Arabů proti vystěhování čtyř rodin z domů, na které si dělají nárok potomci majitelů z doby před vznikem Izraele, a zatím se ke kauze nevyjádřil vrchní soud. V Jeruzalémě se střetly bojůvky izraelských šovinistů s Palestinci. Policie možná hrubě rozháněla menší dav před mešitou Al-Aksá, když na „svaté půdě“ objevila sklad kamenů, betonových úlomků a rachejtlí, kterými je demonstranti zasypávali. Bohužel běžné konflikty v rozpolcené společnosti.

Izrael se nepochybně nalézá v politické krizi, ani čtyři volby nepostavily soudržnou koaliční vládu. Mezi arabskou mládeží se už delší dobu šíří móda mikroagresivních útoků na mírumilovné ultraortodoxní židy (většinou facky), které si nahrávají na aplikaci TikTok a závodí mezi sebou o nejvyšší počet videí.

Poprvé v novodobých dějinách se na několika místech střetly rozvášněné skupiny izraelských Palestinců s izraelskými extremisty, vypálily čtyři synagogy, jednu mešitu a zdevastovaly několik aut a obchodů. To je pro existenci Izraele vážnější nebezpečí než momentální útoky Hamásu. Kde vládne slabá vláda, vládne ulice. Izrael čekají zlé časy.