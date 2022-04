KOMENTÁŘ: Vítěz i poražená mají po francouzských volbách o čem přemýšlet – Jan Eichler

Jak obrovský rozdíl ve srovnání s rokem 2002, kdy Jacques Chirac jako obhajující prezident odmítl jít do studia s otcem letošní finalistky a naprostá většina Francouzů s tím bezvýhradně souhlasila. A tak stojí otázka, zda Národní sdružení vedené MLP je stále krajní pravicí? Někteří novináři a politici to ze setrvačnosti opakují, jiní už s tím přestali.

Dále se nabízí otázka, jaké přednosti má Emmanuel Macron (EM), tedy co mu pomohlo vyhrát volby s tak výrazným rozdílem. Především je to jeho skvělá znalost ekonomiky. Jako bývalý úspěšný bankéř se výborně vyzná ve všech důležitých otázkách rozpočtů, financování velkých projektů a alokace investic. V tomto směru vynikl ve středeční tříhodinové debatě, kdy vyzývatelku ukázkově rozebral na součástky. Ta se nakonec zmohla jen na to, že se ohradila, aby ji nepoučoval o možnostech financování jejího vlastního programu.

A za třetí to byla krize vyvolaná ruskou agresí proti Ukrajině. Macron vyvinul obrovské úsilí, navštívil jak Moskvu, tak i Kyjev. Dnes musíme závidět těm, kteří jednou, až se otevřou archívy, budou číst protokoly z těchto jednání a studovat argumenty EM i dalších aktérů. Zatím se musíme spokojit s tím, že zabránit válce se nepodařilo, i když EM dělal, co mohl.

A jaké jsou výzvy, které před znovuzvoleným prezidentem stojí? Především by to chtělo větší důslednost tváří v tvář přistěhovalectví, kde nestačí jenom plamenné projevy, ale kde musí přijít i důrazná rozhodnutí. S tím velice úzce souvisí také zamrzlý konflikt s vojáky, kteří mu vloni ve dvou otevřených dopisech vytkli pokrytectví a zbabělost a otevřeně psali o hrozbě občanské války. Navíc mu nadále přezdívají Jupiter, protože se chová jako spasitel celé země.

A v neposlední řadě si EM musí dát pozor na své povýšenecké chování a na dlouhé projevy, ve kterých se doslova vyžívá. Platí to i pro jeho patetické projevy pohřební, dlouhé a někdy až narcistické. Viděli jsme to na posledních rozloučeních se zavražděným učitelem, padlými vojáky a s legendárním Bébelem (herec Jean-Paul Belmondo). Stejně jako každý z nás i EM má stále co zlepšovat, a to tím spíše, jak významný úřad zastává.