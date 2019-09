KOMENTÁŘ: Věra Jourová, Evropská komise a sousedova chcíplá koza - Thomas Kulidakis

Je proto neblahé, že na domácím poli se okamžitě po oznámení nominace Jourové rozpoutala válka. Premiér Andrej Babiš pochopitelně a v zásadě správně poukazuje na fakt, že Česká republika má poprvé za patnáct let členství v Evropské unii šanci ovlivnit řízení unijní exekutivy. Snaží se tím dokázat, že byť na červencovém summitu žádnou z klíčových funkcí nezískal, je to dostatečná náplast na ránu předchozí porážky.

Pro Českou republiku by bylo nejlepší, kdyby se naše politická scéna a veřejný prostor nestali příkladem závistivého postupu v duchu rčení „když mi chcípla koza, ať sousedovi chcípne taky“. Jourová dostala významnou funkci, oblast jejího zájmu je důležitá a vládní vyjednavači dokázali alespoň částečně napravit červencovou chybu. Ještě předtím, než se tedy domácí scéna pohádá lítostí nad tím, kdo Jourovou jmenoval nebo ne, měla by si uvědomit základní věc.

Působí jako komentátor Českého rozhlasu Plus a publikuje v odborném tisku. V minulosti spolupracoval na mezinárodních vědeckých projektech Univerzity Karlovy v Praze a byl odborným konzultantem u některých dokumentů.

V Evropské unii platí, že člen Evropské komise zastupuje unii celou, ne jen svůj stát. Jourová by si měla z domova do Bruselu přinést co nejširší podporu, aby měla šanci uspět. Nejde totiž o české žabomyší války, ale pověst České republiky v celé unii. Na ní záleží víc než na vnitropolitickém zápolení. Házet klacky pod nohy vlastnímu reprezentantovi je nejlepší cesta k prohře celého týmu.