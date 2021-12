KOMENTÁŘ: Vánoční trhy coby epidemická bomba nebo příklad hloupého zákazu? – Thomas Kulidakis

Už typický pelmel toho, co se může a nemůže, tak vyústil v další spor, kterého se účastní velká část veřejnosti a také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s vládou na straně jedné a odbojní starostové a podnikatelé-trhovci na straně druhé.

V kostce shrnuto jde o to, zdali je opravdu nebezpečí přenosu koronaviru na trzích pod širým nebem větší než v narvaném obchodním domě, zdali jsou větší nebezpečí lidé popíjející v kroužku u stolečku svařák než lidé popíjející v restauracích, kde sice mohou jen očkovaní, ale i ti, jak víme, virus přenášejí.

Vše se zhmotnilo do potměšilé rebelie, kdy někteří starostové a primátoři buď nechali trhy běžet coby rádoby kulturní akce či celoroční farmářské trhy, případně ministra zdravotnictví vyzvali ke zrušení zákazu. Jako pražský primátor Zdeněk Hřib.

Na druhou stranu, mají svou pravdu také ti, kteří v duchu hesla ordnung musí být, říkají, že co se jednou nařídilo, je nutno dodržovat.

Pojďme rychle na trhy, pojďme rychle do restaurace a hospody, pojďme rychle do fitka, pojďme rychle začít cokoliv, než nám to zakážou a zavřou.