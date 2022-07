KOMENTÁŘ: Válka bude dlouhá. Co s tím - Alex Švamberk

O nutnosti porazit agresora není pochyb, ale v době nastupující recese se to hůř obhajuje. Na své limity může narazit i Ukrajina, s rostoucí délkou konfliktu a přibývajícím počtem padlých začne nutně klesat odhodlání vlastního lidu, zejména bude-li postup pomalý. Už před válkou někteří Ukrajinci dávali najevo, že by bylo lepší se vzdát zničeného Donbasu výměnou za mír. Dneska si už uvědomují, že to nebylo řešení, jen by to povzbudilo apetit nenasytného ruského medvěda, nicméně už nyní slova o nutnosti osvobodit celou zemi vedla některé ukrajinské běženkyně k fatalistickému povzdechu – to bude znamenat dlouhou válku. Většina by se jich nejradši co nedříve vrátila domů a vedla zase mírový život bez strachu o osud blízkých.