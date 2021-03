KOMENTÁŘ: Vakcínové podrazy a podrázky aneb Ani Johnson & Johnson v dubnu nedorazí - Thomas Kulidakis

Není namístě české vládě vyčítat, že původně na podzim objednala vakcín míň. Obhajoba, že nebylo jisté, které vakcíny budou jak úspěšné, je logická a pochopitelná. Je to chování správného hospodáře, že navýší objednávku, až když je jisté, že žádané zboží v žádoucí kvalitě je dostupné. Řešení následně doobjednat, když se ví, které to je, je v pořádku.

Je ale možné, že eurokomisař Thierry Breton ví něco, co veřejnost a ostatní nevědí, protože jeho domovská Francie patří mezi země, které by právě ruskou očkovací látku rády vyráběly na základě licence. Podobně jako Německo, Itálie, Maďarsko, Slovensko a další. My jsme ovšem politicky uvědomělá země, takže jsme iniciativu přenechali jiným, protože jako se Sputnik V stal záminkou pro vládní krizi na Slovensku, mohlo by to tak dopadnout i u nás.