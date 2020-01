KOMENTÁŘ: USA ve válce s Íránem - Alex Švamberk

Slova o válce nejsou až tak nadsazená, i když žádná nebyla vyhlášena a neexistuje fronta, na které by jednotky obou stran sváděly urputné boje. Podoby válek se mění a konflikt s Íránem eskaluje od rozhodnutí Donalda Trumpa vypovědět dohodu o íránském jaderném programu. Už nejde jen o běžné pohraniční šarvátky a zadržování lodí, které vpluly do výsostných vod. Už loňské sestřelení amerického špionážního dronu RQ-4 Global Hawk překračovalo běžné meze. Tentokrát byl však zabit jeden z nejvyšších íránských velitelů a nic na tom nemění, že byl na sankčním seznamu USA a že íránské revoluční gardy byly loni zařazeny seznam teroristických organizací - bylo to vůbec poprvé, co Washington formálně označil ozbrojené složky jiného státu za teroristickou skupinu.