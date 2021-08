KOMENTÁŘ: Umění skončit - Zdeněk Hostomský

To je ten hlavní vědecký argument, který ukazuje, že současný nárůst počtu nakažených nevede automaticky k zahlcení nemocnic.

A navzdory předpovědím kritiků denní počet nakažených se během prvního týdne od zrušení restrikcí výrazně snížil – z kolem 50 tisíc nakažených na méně než 30 tisíc. Británie si tak na sebe bere roli průkopníka a je to cenná služba pro nás všechny.

Podobné odvážné kroky udělali už před pěti měsíci guvernéři některých států USA a byli za to z mnoha stran silně kritizováni.

A jak jsme na tom my v Česku? Podle statistik máme dokonce vůči všem zmíněným odvážným státům určité výhody.

Británie je sice proočkovanější než my (69 procent versus kolem 50 procent oběma dávkami u nás), ale my jsme měli to štěstí či spíše neštěstí, že jsme prošli velkou vlnou infekce, několik milionů lidí bylo viru exponováno a získalo tak přirozenou imunitu, a tyto lidi je nutno k počtu očkovaných připočíst.