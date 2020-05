KOMENTÁŘ: Udělat z akvária rybí polévku lze. Ale z polévky živé akvárium? - Jiří Pehe

Příměr s akváriem se docela dobře hodí na to, co se stalo v mnoha zemích v Evropě i jinde, když se objevily první případy nákazy novým koronavirem. Ano, bylo třeba jednat rychle, aby se virus nešířil. Přišly hygienické zákazy i příkazy, omezení pohybu, zavírání hranic. To vše vyústilo do rychlého, téměř úplného zmrazení ekonomiky.