KOMENTÁŘ: Střet – Josef Koukal

Protože mezitím nabylo účinnosti nařízení Evropské komise ze srpna 2018, které střet zájmů definuje ještě přísněji a vztahuje se i na rodinné příslušníky politiků, je český zákon de facto překonaný, i když ho soudci zpětně posvětili. Premiér na základě domácího zákona odložil své firmy do svěřenských fondů, to však Bruselu nestačí a hrozí Česku odepřením dotací. Babišovi právníci sice tvrdí, že jde o chybný výklad českého práva, jenže evropské dotace se rozdělují podle jedněch pravidel v celé sedmadvacítce a žaloby zasílané do Lucemburku na tom nejspíš nic nezmění.

Vtípky typu „no tak co, když tak odpoledne rezignuju“ už by nemusely premiérovi kanout ze rtů tak lehce. Ona i reakce, že podnikatelé z rozhodnutí Ústavního soudu nesmějí do politiky a že jsou pošlapána jeho základní práva, svědčí, jak Babiš nechce ani dodatečně smysl verdiktu pochopit. Podnikatelům v politické činnosti nic nebrání, jen se jejich soukromé zájmy nesmějí zkřížit se zájmem veřejným. Fotbalový sudí také nemůže pískat zápas, ve kterém by zároveň hrál.