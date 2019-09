KOMENTÁŘ: Štika v rybníce, nebo relativně blahobytný skanzen? – Jiří Pehe

Naše země prostě zatím nedokázala potenciálu dobré ekonomické situace posledních let dobře využít k investicím do budoucnosti. Je sice pěkné, že se zvyšují platy a důchody, ale lidé s lepšící se životní úrovní budou také chtít mít kde bydlet, moderně a rychle cestovat, mít kvalitní kulturní stánky, žít bez neúnosné ekologické zátěže.

A když už se zdá, že by se něco odvážnějšího mohlo povést, zmaří to téměř jistě památkáři či jiné poněkud umanuté spolky, nebo politici. V absurdním dramatu okolo „blobu“ Jana Kaplického navrženého pro novou budovu Národní knihovny se dokonce chtěl k bagrům přivazovat i prezident Václav Klaus.

Výčet ovšem nekončí Prahou. ČR není schopná dostavět svoji páteřní dálniční síť, ani začít stavět vlakové rychlodráhy, takže Německo se nakonec rozhodlo vést svoje dráhy pro superrychlé vlaky z Berlína do Vídně „objížďkou“ přes Bavorsko. Navíc ve šlendriánu se leckdy topí i opravy existující infrastruktury. Dostat se rychle z Prahy do Brna je tak nyní učiněný rébus.

Babiš přišel do politiky se slibem, že „věci zařídí“. Pokud jde o smysluplné investice a zrychlení těžkopádných byrokratických procedur, moc se toho ale zatím nestalo. Od roku 2018 platí sice novela zákona o zrychlení výstavby dopravní infrastruktury, ale na rozsáhlejší příznivé dopady kupříkladu snadnějšího vyvlastňování pozemků si budeme muset počkat. A nový stavební zákon, schválený vládou, který by prý měl zkrátit současnou průměrnou délku stavebního řízení z 5,4 roku na jeden rok, začne, budeme-li mít štěstí, platit prý od roku 2021. Mnoho lidí by si na to ale asi nevsadilo.