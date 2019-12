KOMENTÁŘ: Stateční - Josef Koukal

Vždy je osvěžující, když na jinak celkem nudné politické pódium vstoupí velké téma typu občanské statečnosti a otevřenosti ve smyslu hesla Čelem k masám! Piráti patří v poslanecké sněmovně k té části opozice, která od začátku vyzývala vládu, ať neotálí se zveřejněním auditu, protože tím jen poťouchle kryje svého předsedu. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová se přidržela slova confidential, jímž je dokument zaslaný do Česka opatřen a dokument vypustit odmítla.

Ve stejné situaci se záhy ocitli samotní Piráti, když coby jedné z dotčených stran doručila Evropská komise text také na pražský magistrát. V takové chvíli by měla opozice zaržát a celé znění angličtina neangličtina pověsit někam na web, ať si každý udělá vlastní obrázek. Nastala pomlka. Ve čtvrtek ráno se sešla rada hlavního města a ačkoli je tvořena koalicí odhodlaných (pod Spojenými silami se skrývá TOP 09, STAN a KDU-ČSL), dospěla k závěru, že máme-li být odvážní, musíme se nejprve zeptat v Bruselu, zda můžeme. Hledejme pět rozdílů oproti přístupu vlády.

Na tiskové konferenci, kterou vedení Prahy vzápětí uspořádalo, zaznělo pár neupřímných akordů, když se ukázalo, že většina radních v rámci otevřenosti nedostala audit ani k přečtení a k dispozici měla pouze průvodní dopis. Týkalo se to mimo jiné Hany Kordové Marvanové (za STAN), která má na starost oblast legislativy a médiím se následně svěřila, že s dalším tutláním zprávy Evropské komise osobně nesouhlasí. Kdo dokument naopak četl a vyslovil se proti okamžitému zveřejnění, je pirátský radní pro transparentnost Adam Zábranský, který ocitoval jen vybrané pasáže.

V celé věci proti sobě stojí dva principy: ochrana osobních informací plus evropských úředních pravidel a veřejný zájem společnosti znát podstatná podezření, která se týkají vrcholného politika. Převažuje buď jedno nebo druhé. To, co řešila včera městská rada, musela v minulosti stejně složitě zvažovat mimo jiné i mnohá tolik proklínaná média.