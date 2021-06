KOMENTÁŘ: Srbský dar vakcín Česku, zahraniční certifikáty a zdraví nad politikou a byrokracií- Thomas Kulidakis

Celý rok jsme slýchali, že má zdraví přednost před politikou a vším ostatním a ejhle, najednou to tak není. V případě daru vakcín ze Srbska jsme například od některých slyšeli, že to je sice hezké gesto, ale nijak významné, vždyť je to jen jeden den očkování.

Kdo to říká, má na to svaté demokratické právo svobody slova, ale taková argumentace zavání účelovou hloupostí. Vždyť vzpomeňme, že sto tisíc obyvatel má jen šest měst v celé České republice. Kuloární vrabci si také zaštěbetali, že když srbský prezident Vučić při nedávné návštěvě Prahy vakcíny slíbil, bouřili se někteří úředníci mající ve vládě v péči vztahy s unií.

Dumali prý, že nejlepší by bylo nabídnutý dar odmítnout nebo alespoň ututlat, protože unie by mohla být naštvaná. To je ještě větší hloupost, než umenšovat dar k očkování celého jednoho velkého města typu Olomouc. Kdyby totiž centrální unijní nákup obstaral dost vakcín, nemusely by se přijímat dary z neunijních zemí. Které na splnění slibu Bruselu zemím západního Balkánu nečekaly a obstaraly si raději samy, jako Srbsko. A jak mi řekl při rozhovoru srbský prezident, země si vše zaplatila (viz zde). Naštěstí, dar byl bez okolků premiérem Babišem přijat a byli jsme ušetření mezinárodní ostudy a zbytečné urážky státu, který jen chtěl pomoci.