KOMENTÁŘ: Showbyznys - Josef Koukal

Autorům se podařilo svést do jednoho koryta různé proudy protivládních nálad a dovést je na Letnou. Klobouk dolů, bylo jich tam hodně. Jenže tahle rozvodněná řeka doposud neukázala nic jiného, než že umí podemílat břehy. Dvouleté těhotenství je příliš dlouhé na to, aby nezplodilo žádný pozitivní vzkaz. Vyzývalo Andreje Babiše a Marii Benešovou, aby rezignovali, pravicovou opozici, aby se sjednotila, nestalo se samo sebou vůbec nic. Proč by také mělo?

Abych nebyl za tlučhubu, u nás v obci jsme to kdysi udělali. Byli jsme dvacátníci jako chvilkaři, zatímco nám nad hlavami vlály billboardy ODS, my vytáhli každý z kapsy pětistovku, vytiskli černobílé programy, roznesli je do schránek a vyhráli dvoje volby. Klausovi muselo naše středočeské město na mapě blikat červeně, protože všude okolo vyhrávala jeho tenisová raketa. Splatili jsme dluhy, od hrozby nucené správy dotáhli obec do přebytku a šli od toho. Možná nám to svátý Petr jednou přičte k dobru.