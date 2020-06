KOMENTÁŘ: Sebevědomí – Josef Koukal

Naposledy jsem si zahulákal před dvaceti lety, když jsem vedle jiného také redigoval místní noviny. To je práce takřka obrozenecká, něco jako vést jednotřídku na vesnici. Ráno se pohádáte se starostou, co to zase schválili v městské radě, pak jdete dělat rozhovor s místním malířem, protože slaví životní jubileum, odpoledne zmáčknete fotku z fotbalu a do půlnoci předlomíte stránky, aby s tím grafik v sedm ráno neměl tolik práce.