KOMENTÁŘ: Rusové po Bělgorodu vidí, že jsou ve válce – Alex Švamberk

Pokud by se potvrdilo, že útok skutečně spáchali ukrajinští letci, bylo by to poprvé od druhé světové války, kdy bylo ze vzduchu napadeno území Ruska. To není dobrá vizitka pro ruské protiletadlovce a dává vzpomenout na ostudu z roku 1987, kdy na Rudém náměstí přistál v malé Cessně 172 Mathias Rust .

Na dopadu by se nic neměnilo, i kdyby za útokem nestáli ukrajinští vrtulníkáři a byla to třeba operace speciálních sil, čemuž však nenasvědčují prostřílená okna v několika továrnách na trase letu. A stejné by to bylo i v případě, že by šlo o omyl ruských pilotů, kteří zakufrovali a pak vypálili rakety na vlastní zásobník ropy, což není zas tak nemožné – pražské Nové Město a Vinohrady byly v roce 1945 bombardovány, protože si posádka vedoucího letounu myslela, že je nad Drážďany. Požár zásobníků ropy je ale tak jako tak důsledkem války zahájené Ruskem. Bez ní by k němu nedošlo.