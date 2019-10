KOMENTÁŘ: Rozvrat Západu - Alexander Tomský

„Nikdy v dějinách nestáli proti sobě tak nenávidění kandidáti” (Ben Shapiro). A co hůř, mnozí voliči obou táborů „pociťují tíseň a frustraci”, mají-li hovořit s politickým oponentem. Podle průzkumu Pew Research se to hlavně týká demokratů (47 procent) a podstatně méně republikánů (13 procent), kteří ovšem vyhráli. Ve společnosti mizí důvěra v demokracii a instituce (školy, banky, církve, média, zdravotnictví nebo Kongres), sousedé se přestávají navštěvovat. Šíří se spiklenecké teorie, vypjaté subjektivní názory, pocity nahrazují fakta.

Komentátoři nabízejí různá vysvětlení, ale většinou jen popisují některé jevy. Nick Cohen z Británie upozorňuje, že se dnes politický názor odpůrce považuje za doklad osobní špatnosti a zkaženosti: „Kdyby byli oponenti poctiví, museli by přece se mnou souhlasit.” Extrémní pravice i levice holdují spikleneckým teoriím a zamořují veřejný prostor. Obě strany mají svou verzi. Elita se spikla proti lidem a brexitu, lid se nechal oblbnout demagogií a sliby nacionalistů.

Mnozí vidí příčinu politického a sociálního rozvratu v ekonomické nerovnosti a propastném rozdílu v příjmech způsobeném globální ekonomikou, jestliže jedno procento občanů vlastní kapitál odpovídající majetku všech ostatních. Poukazují na odlišnou životní úroveň tzv. „bílých a modrých límečků”. Je jistě pravda, že jedno procento nejbohatších vydělalo na globalizaci tak jako Amazon nebo Google a přesun výroby do chudých zemí nějakou manuální práci zlikvidoval, ale nezaměstnanost v USA čítá pouhá 4 procenta a poměrné rozvrstvení příjmů se nijak zásadně od 70. let nezměnilo. Ani světová hospodářská krize (1929) nerozdělila Američany tak jako dnes a ekonomika od úvěrové krize už deset let roste. Cyklické výkyvy nikdy nezastavily dlouhodobý růst příjmů všech vrstev společnosti. Rozkol společnosti nezpůsobily peněženky.