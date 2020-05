KOMENTÁŘ: Rozvolnění - Josef Koukal

Roman Prymula, Jan Hamáček, Adam Vojtěch a spol. nás přesto varují, že ten normál, k němuž se blížíme, bude mít k poměrům před zavedením opatření hodně daleko. A to i kdybychom mohli za dva týdny skutečně odložit roušky alespoň na ulici.

Omezení popravdě vypadají zvláštně a stěží si lze představit, jak by jejich dodržování dokázal někdo ohlídat. Kdo nám bude v plenéru měřit rozestupy nebo kontrolovat, zda na procházce nemáme členy tří, ale čtyř nebo pěti rodin?

Je to nekomfortní a dlouhodobě těžko stravitelný napnelismus, od něhož jsme si za třicet let svobody odvykli a málokdo by mu chtěl znovu přivykat kvůli pitomému viru.