KOMENTÁŘ: Putinovy nehorázné lži – Alexander Tomský

Obě totalitní diktatury měly v té době naprosto společné zájmy, obě hodlaly revidovat Versaillský pořádek v Evropě a rozpoutat válku (ještě téhož roku přepadl Stalin Finsko) a jejich smlouva rozjela také vzájemnou hospodářskou spolupráci. Hitler potřeboval ruské suroviny, zejména naftu, pro invazi do Francie. Světová válka by možná bez tohoto paktu vůbec nevypukla nebo by měla zcela jiný průběh. Často zapomínáme, že nacionální socialismus a komunistický internacionalismus mají společného jmenovatele: totalitarismus.